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“मैं चूहों की दौड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा”, संजू सैमसन ने अपनी शर्तों पर खेलने का लिया फैसला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाने के बावजूद संजू को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला और ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 27, 2026

Sanju samson, Ind vs WI, T20 World Cup 2026

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रनों की बेहतरीन पारी खेली (photo - EspncricInfo)

Sanju Samson, Indian Cricket team: भारत के सीनियर विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन ने बताया है कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे बाहरी बातों पर ध्यान दिए बिना पूरी तरह से अपनी शर्तों पर क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस अंधी दौड़ से बाहर निकल चुके हैं और हमेशा अपनी समझ और इंस्टिंक्ट पर भरोसा करेंगे।

टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने

सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अकेले दम पर भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 46 गेंदों में 89 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भी सैमसन बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 42 गेंदों में 89 रन बनाए थे और इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो मुक़ाबले में नाबाद 97 रन की पारी खेली थी। टूर्नामेंट में खेले 5 मुकाबलों में संजू सैमसन ने 199 के स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए। संजू को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था।

संजू को ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया

बावजूद इसके आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला और ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। सैमसन ने कहा, "मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश में एक कभी न खत्म होने वाली अंधी दौड़ चल रही है, और मैंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही तय कर लिया था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं बस खेल का मज़ा लेना चाहता हूं। भगवान की कृपा से, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं अब 31 साल का हूं और मेरे पास कुछ ही साल बचे हैं। इसलिए, मैंने अपनी शर्तों पर खेलने का फैसला किया है। कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि कैसे बैटिंग करनी है या क्या करना है। संजू अपने लिए खुद फैसला करेगा।"

अगर टीम को मेरी जरूरत है तो खेलूंगा

सैमसन ने जियोस्टार के शो 'बिलीव' में कहा, "पूरे सम्मान के साथ कहूं तो, मैं खेलूंगा, खेल का आनंद लूंगा, एक अच्छा टीममेट बनूंगा और टीम का समर्थन करूंगा, लेकिन मैं यह सब अपने तरीके से करूंगा। 2024 वर्ल्ड कप के बाद, मुझे 2026 वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीद भी नहीं थी। एक समय तो मैं 14 या 15 खिलाड़ियों वाली टीम में भी नहीं था। तो मैं 2028 के लिए कैसे योजना बना सकता हूं? अगर मैं टीम में रहा, अगर टीम को मेरी ज़रूरत हुई और अगर मैं अच्छा खेल रहा हूं, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भी मैं बहुत आभारी रहूंगा। कोई भी मुझसे यह उपलब्धि नहीं छीन सकता।"

विराट से बातचीत पर क्या कहा

नेशनल टीम कैंप के दौरान जिम में लाइफ़स्टाइल और फ़िज़िकल कंडीशनिंग को लेकर पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए, सैमसन ने बताया कि उस बातचीत का उन पर क्या असर पड़ा। सैमसन ने कहा, "हम सब जानते हैं कि विराट भाई कैसे हैं। वह हर किसी के साथ बहुत साफ़ और सीधे रहते हैं। अगर आपको कुछ करना है, तो वह आपको साफ़-साफ़ बता देंगे कि क्या ज़रूरी है। जिम में वह जिस तरह से रहते हैं, उनमें एक अलग ही जोश दिखता है और मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद है।"

उन्होंने आगे कहा, "हम दोनों इंडियन टीम के कैंप के दौरान जिम में साथ वर्कआउट कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा, 'पाजी, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी कुछ बताइए!' तो उन्होंने कहा कि लाइफ़स्टाइल बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपको एक अलग तरह की लाइफ़स्टाइल अपनानी होगी।"

उन्होंने बताया कि उनके सफ़र में उनके लिए क्या चीज़ें काम आईं और मुझसे कहा, 'यह खाना तुम्हारे शरीर को रिकवर करने में मदद करेगा, और यह वाला नहीं। अगर तुम अगले 10 सालों तक यह अनुशासन बनाए रखते हो, तो तुम्हारा करियर बहुत शानदार होगा।' उन्होंने बताया कि मैंने एक-डेढ़ साल तक तो इसे फ़ॉलो किया, लेकिन उसके बाद मैं इसे जारी नहीं रख पाया।

सेमीफ़ाइनल से पहले क्या प्लान किया

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप के अहम सेमीफ़ाइनल मैच से पहले की रणनीतिक तैयारी के बारे में बात करते हुए, सैमसन ने बताया कि कैसे उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ जोफ़्रा आर्चर के खिलाफ़ अपने पिछले रिकॉर्ड की चर्चाओं को नज़रअंदाज़ किया।

उन्होंने कहा, "जब आप भारतीय टीम के लिए रन बनाते हैं, तो आप ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको रन बनाते रहना है। इंग्लैंड के खिलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप सेमीफ़ाइनल से पहले, हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं खेल रहा था। बहुत से लोग आकर मुझसे कह रहे थे, 'यह इंग्लैंड है, आर्चर बॉलिंग कर रहा है, उसने तुम्हें पहले 3-4 बार आउट किया है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ।'

संजू ने आगे कहा, "लेकिन मुझे भरोसा था। मैंने ज़ोर से कुछ नहीं कहा। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो आप घमंडी लगते हैं, और यह मेरी सोच के खिलाफ़ है। इसलिए, मैंने बस चुपचाप इशारा किया, 'हाँ, देखते हैं।' लेकिन मेरी योजनाएं तैयार थीं। मुझे पता था कि यह संजू सैमसन एक साल पहले वाले संजू सैमसन से अलग है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ उस पारी के बाद, मुझे खुद पर बहुत भरोसा हो गया था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने देश के लिए यह करने जा रहा था, और कोई मुझे रोक नहीं सकता था।"

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Updated on:

27 Jul 2026 05:10 pm

Published on:

27 Jul 2026 05:10 pm

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