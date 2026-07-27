“मैं चूहों की दौड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा”, संजू सैमसन ने अपनी शर्तों पर खेलने का लिया फैसला

बावजूद इसके आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला और ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। सैमसन ने कहा, "मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश में एक कभी न खत्म होने वाली अंधी दौड़ चल रही है, और मैंने 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही तय कर लिया था कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं बस खेल का मज़ा लेना चाहता हूं। भगवान की कृपा से, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मैं अब 31 साल का हूं और मेरे पास कुछ ही साल बचे हैं। इसलिए, मैंने अपनी शर्तों पर खेलने का फैसला किया है। कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि कैसे बैटिंग करनी है या क्या करना है। संजू अपने लिए खुद फैसला करेगा।"