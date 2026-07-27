ODI World Cup 2027: शुभमन गिल की ओपनिंग से होगी छुट्टी? अब रोहित शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी करेंगे पारी की शुरुआत!

ODI World Cup 2027, Vaibhav Sooryavanshi as Opener: भारत के पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर का मानना है कि 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया में बतौर ओपनर शामिल किया जाना चाहिए। उनका साफ कहना है कि आगामी वर्ल्ड कप में वैभव को कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए, जबकि मौजूदा ओपनर शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया जाना चाहिए।