IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते सुंदर, रेड्डी और राणा उपलब्ध नहीं

स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, तेज गेंदबाज हर्षित राणा, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, अकाश दीप और अंशुल कंबोज की उपलब्धता इस सीरीज के लिए सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहेगी। ये खिलाड़ी पिछले कुछ समय से चोटिल हैं। वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और पहले टेस्ट में उनके खेलने की संभावना न के बराबर है। हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वे श्रीलंका टूर से पूरी तरह बाहर हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए रखा गया है।