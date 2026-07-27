CWG 2026 Day 5 Schedule: भारत के पास आज 8 पदक जीतने का मौका, गुरिंदरवीर सिंह-बिंदियारानी देवी समेत ये खिलाड़ी होंगे एक्शन में

2:40 PM एथलेटिक्स – पुरुष 100 मीटर हीट गुरिंदरवीर सिंह

3:00 PM एथलेटिक्स – पुरुष लंबी कूद क्वालिफिकेशन मुरली श्रीशंकर, लोकेश सत्यनाथन

3:00 PM तैराकी – पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई हीट साजन प्रकाश

3:55 PM एथलेटिक्स – पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ हीट तेजस शिर्से

4:45 PM मुक्केबाजी – पुरुष 60 किग्रा (अंतिम-16) सचिन सिवाच बनाम विलियम हेविट (इंग्लैंड)

5:30 PM भारोत्तोलन – महिला 53 किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट) ज्ञानेश्वरी यादव

6:00 PM मुक्केबाजी – पुरुष 80 किग्रा (अंतिम-16) अंकुश बनाम जलान जान (एंटीगुआ और बारबुडा)

6:15 PM आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक – महिला वॉल्ट फाइनल (मेडल इवेंट) प्रतिष्ठा सामंता

7:30 PM 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल – महिला पूल मुकाबला भारत बनाम नाइजीरिया

8:00 PM भारोत्तोलन – महिला 58 किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट) बिंदियारानी देवी

10:05 PM लॉन बॉल्स – पुरुष सिंगल्स सेक्शनल मुकाबला पुतुल सोनावाल बनाम अनवर हमादा (केन्या)

10:30 PM मुक्केबाजी – महिला 51 किग्रा (अंतिम-16) साक्षी चौधरी बनाम लेथाबो मोडुकानेल (बोत्सवाना)

11:35 PM पैरा एथलेटिक्स – महिला शॉटपुट F57 फाइनल (मेडल इवेंट) शर्मिला धांकर, शिल्पा के. शायला

11:40 PM एथलेटिक्स – पुरुष ऊंची कूद फाइनल (मेडल इवेंट) सर्वेश अनिल कुशारे, तेजस्विन शंकर, जे. आदर्श राम

12:30 AM (28 जुलाई) भारोत्तोलन – पुरुष 79 किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट) वी. अजय बाबू

1:00 AM (28 जुलाई) मुक्केबाजी – पुरुष 70 किग्रा (अंतिम-16) सुमित कुंडू बनाम जॉन मैककोनेल (उत्तरी आयरलैंड)

1:44 AM (28 जुलाई) तैराकी – पुरुष 200 मीटर बटरफ्लाई फाइनल (मेडल इवेंट)* साजन प्रकाश

1:57 AM (28 जुलाई) पैरा एथलेटिक्स – पुरुष 100 मीटर T38 फाइनल (मेडल इवेंट) राकेशभाई भट्ट, श्रेयांश त्रिवेदी