अब सचिन तेंदुलकर के इस बड़े रिकॉर्ड पर वैभव सूर्यवंशी की नजर, अगर टेस्ट-वनडे में मिला मौका तो रचेंगे इतिहास

महज 15 साल 121 दिन की उम्र में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीतकर वैभव सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में यह अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की इस सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा 151 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार फिफ्टी शामिल थीं। इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने और 15 साल की उम्र में दो अर्धशतक जड़ने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं।