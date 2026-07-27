IND vs ZIM: Gautam Gambhir की प्लानिंग फेल, VVS Laxman हिट! एक फैसले ने इंग्लैंड दौरे के बाद बदल दी टीम इंडिया की तस्वीर

Gautam Gambhir vs VVS Laxman: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर लगातार 2 टी20 सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे दौरे पर कहानी बदली और मेजबान टीम का सूपड़ा साफ कर दिया। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरी इंग्लैंड दौरे के बाद ऐसा क्या बदला की टीम इंडिया हार से जीत की पटरी पर लौट आई। टी20 वर्ल्डकप 2026 में खिताबी जीत के बाद जब भारतीय टीम आयरलैंड जैसी टीम से पहली बार हार गई। इसके बाद भारतीय टीम आयरलैंड से पहली बार सीरीज भी हार गई। इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी और इतिहास में पहली बार मेन इन ब्ल्यू को अंग्रेजों से क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की सीरीज गंवानी पड़ी।