Team India Schedule: पाकिस्तान से होगा टीम इंडिया का अगला बड़ा मुकाबला, देखें इस साल के सभी टी20 मैचों का शेड्यूल

Indian Cricket Team Next Match: जिम्बाब्वे में शानदार सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया अब एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जहां उसे सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान से मिलने की उम्मीद है। एशियन गेम्स के बाद श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को इस साल 13 मैच और खेलने है, जिसमें वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-5 मैचों की टी20 सीरीज और श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच शामिल हैं। एशियन गेम्स में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 28 सितंबर को होगा लेकिन तय नहीं है कि उसके सामने कौन सी टीम होगी।