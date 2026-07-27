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Team India Schedule: पाकिस्तान से होगा टीम इंडिया का अगला बड़ा मुकाबला, देखें इस साल के सभी टी20 मैचों का शेड्यूल

Team India at Asian Games 2026: जिम्बाब्वे का 3-0 से सूपड़ा साफ करने के बाद टीम इंडिया अब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल डिफेंड करने जाएगा। 2022 में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहला स्थान हासिल किया था।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jul 27, 2026

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Indian Cricket Team Next Match: जिम्बाब्वे में शानदार सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया अब एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जहां उसे सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान से मिलने की उम्मीद है। एशियन गेम्स के बाद श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को इस साल 13 मैच और खेलने है, जिसमें वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-5 मैचों की टी20 सीरीज और श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच शामिल हैं। एशियन गेम्स में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 28 सितंबर को होगा लेकिन तय नहीं है कि उसके सामने कौन सी टीम होगी।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टरफाइनल में जगह मिली है, जबकि नेपाल, जापान, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग और मलेशिया को पहले राउंड में रखा गया है। इन 6 टीमों को 2 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है और एक दूसरे से मुकाबले के बाद 4 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। ये चारों टीमें क्वार्टरफाइनल में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान की टीमें अपने अपने क्वार्टरफाइनल में जीत लेती हैं तो उनकी टक्कर सेमीफाइनल में होगी।

एशियन गेम्स में टीम इंडिया का शेड्यूल

चरणमुकाबलातारीखस्थान
क्वार्टरफाइनलभारत vs TBD28 सितंबर 2026निशीन
सेमीफाइनल*भारत vs TBD1 अक्टूबर 2026निशीन
फाइनल*भारत vs TBD3 अक्टूबर 2026निशीन

*सेमीफाइनल और फाइनल भारत के क्वालिफाई करने पर खेले जाएंगे।

IND vs WI T20 2026 सीरीज का शेड्यूल

मैचमुकाबलातारीखस्थान
पहला टी20भारत vs वेस्टइंडीज6 अक्टूबर 2026लखनऊ
दूसरा टी20भारत vs वेस्टइंडीज9 अक्टूबर 2026रांची
तीसरा टी20भारत vs वेस्टइंडीज11 अक्टूबर 2026इंदौर
चौथा टी20भारत vs वेस्टइंडीज14 अक्टूबर 2026हैदराबाद
पांचवां टी20भारत vs वेस्टइंडीज17 अक्टूबर 2026बेंगलुरु

IND vs NZ T20 2026 सीरीज का शेड्यूल

मैचमुकाबलातारीखस्थान
पहला टी20भारत vs न्यूजीलैंड22 अक्टूबर 2026क्राइस्टचर्च
दूसरा टी20भारत vs न्यूजीलैंड24 अक्टूबर 2026क्राइस्टचर्च
तीसरा टी20भारत vs न्यूजीलैंड27 अक्टूबर 2026वेलिंगटन
चौथा टी20भारत vs न्यूजीलैंड30 अक्टूबर 2026ऑकलैंड
पांचवां टी20भारत vs न्यूजीलैंड1 नवंबर 2026हेमिल्टन

IND vs SL T20 2026 सीरीज का शेड्यूल

मैचमुकाबलातारीखस्थान
पहला टी20भारत vs श्रीलंका22 दिसंबर 2026राजकोट
दूसरा टी20भारत vs श्रीलंका24 दिसंबर 2026कटक
तीसरा टी20भारत vs श्रीलंका27 दिसंबर 2026पुणे

इस दौरान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ भी 3-3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा सकती है, हालांकि दोनों बोर्ड BCCI की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अगर इन 6 मैचों पर मुहर लगती है तो इस साल कम से कम टीम इंडिया 20 टी20 मैच खेलेगी।

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Cricket news in Hindi

Updated on:

27 Jul 2026 08:59 am

Published on:

27 Jul 2026 08:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Team India Schedule: पाकिस्तान से होगा टीम इंडिया का अगला बड़ा मुकाबला, देखें इस साल के सभी टी20 मैचों का शेड्यूल

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