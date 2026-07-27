Team India Schedule: पाकिस्तान से होगा टीम इंडिया का अगला बड़ा मुकाबला, देखें इस साल के सभी टी20 मैचों का शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
Indian Cricket Team Next Match: जिम्बाब्वे में शानदार सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया अब एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जहां उसे सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान से मिलने की उम्मीद है। एशियन गेम्स के बाद श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को इस साल 13 मैच और खेलने है, जिसमें वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5-5 मैचों की टी20 सीरीज और श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच शामिल हैं। एशियन गेम्स में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 28 सितंबर को होगा लेकिन तय नहीं है कि उसके सामने कौन सी टीम होगी।
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टरफाइनल में जगह मिली है, जबकि नेपाल, जापान, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग और मलेशिया को पहले राउंड में रखा गया है। इन 6 टीमों को 2 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है और एक दूसरे से मुकाबले के बाद 4 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। ये चारों टीमें क्वार्टरफाइनल में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान की टीमें अपने अपने क्वार्टरफाइनल में जीत लेती हैं तो उनकी टक्कर सेमीफाइनल में होगी।
|चरण
|मुकाबला
|तारीख
|स्थान
|क्वार्टरफाइनल
|भारत vs TBD
|28 सितंबर 2026
|निशीन
|सेमीफाइनल*
|भारत vs TBD
|1 अक्टूबर 2026
|निशीन
|फाइनल*
|भारत vs TBD
|3 अक्टूबर 2026
|निशीन
*सेमीफाइनल और फाइनल भारत के क्वालिफाई करने पर खेले जाएंगे।
|मैच
|मुकाबला
|तारीख
|स्थान
|पहला टी20
|भारत vs वेस्टइंडीज
|6 अक्टूबर 2026
|लखनऊ
|दूसरा टी20
|भारत vs वेस्टइंडीज
|9 अक्टूबर 2026
|रांची
|तीसरा टी20
|भारत vs वेस्टइंडीज
|11 अक्टूबर 2026
|इंदौर
|चौथा टी20
|भारत vs वेस्टइंडीज
|14 अक्टूबर 2026
|हैदराबाद
|पांचवां टी20
|भारत vs वेस्टइंडीज
|17 अक्टूबर 2026
|बेंगलुरु
|मैच
|मुकाबला
|तारीख
|स्थान
|पहला टी20
|भारत vs न्यूजीलैंड
|22 अक्टूबर 2026
|क्राइस्टचर्च
|दूसरा टी20
|भारत vs न्यूजीलैंड
|24 अक्टूबर 2026
|क्राइस्टचर्च
|तीसरा टी20
|भारत vs न्यूजीलैंड
|27 अक्टूबर 2026
|वेलिंगटन
|चौथा टी20
|भारत vs न्यूजीलैंड
|30 अक्टूबर 2026
|ऑकलैंड
|पांचवां टी20
|भारत vs न्यूजीलैंड
|1 नवंबर 2026
|हेमिल्टन
|मैच
|मुकाबला
|तारीख
|स्थान
|पहला टी20
|भारत vs श्रीलंका
|22 दिसंबर 2026
|राजकोट
|दूसरा टी20
|भारत vs श्रीलंका
|24 दिसंबर 2026
|कटक
|तीसरा टी20
|भारत vs श्रीलंका
|27 दिसंबर 2026
|पुणे
इस दौरान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ भी 3-3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा सकती है, हालांकि दोनों बोर्ड BCCI की ओर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अगर इन 6 मैचों पर मुहर लगती है तो इस साल कम से कम टीम इंडिया 20 टी20 मैच खेलेगी।
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