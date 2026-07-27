IND vs ZIM: Vaibhav Suryavanshi ने जिम्बाब्वे में मचाया धमाल, लेकिन कोच VVS Laxman ने बताई उनकी एक बड़ी कमजोरी

हरारे की पिच काफी धीमी थी और गेंद रुक कर आ रही थी। फिर भी वैभव ने बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी फिफ्टी 31 गेंदों में पूरी की और अपनी पारी का अंत 165.30 के स्ट्राइक रेट से किया। लक्ष्मण ने बताया कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने वैभव को रोकने के लिए खास प्लान बनाया था, लेकिन वैभव ने अपनी समझदारी से उनके हर प्लान को फेल कर दिया। सीरीज के पहले मैच में 19 गेंदों में फिफ्टी जड़ने वाले वैभव ने तीसरे मैच में यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ तेज खेलना ही नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से टिककर खेलना भी अच्छी तरह जानते हैं।