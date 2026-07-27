भारत अब भी बना सकता है WTC के फाइनल में जगह, श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच से पहले जान लीजिये पॉइंट्स टेबल का हाल

बता दें कि वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में भारत के अब तीन टेस्‍ट असाइनमेंट बाकी हैं। टीम इंडिया के असाइनमेंट श्रीलंका और न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दो-दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज हैं, जो कि अवे सीरीज हैं। इनके बाद भारत को ऑस्‍ट्रेलिया से पांच मैचों की घरेलू टेस्‍ट सीरीज खेलनी है। भारत को यहां से फाइनल में क्‍वालीफाई करने के लिए 9 में से कम से कम 7 मैच जीतने होंगे। अगर भारतीय टीम ऐसा करने में सफल हो जाती है तो वह शीर्ष दो पर खत्‍म करते हुए फाइनल में जगह बना लेगी।