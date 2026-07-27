24 के यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं 33 की मृणाल ठाकुर? बांद्रा के कैफे का वीडियो हुआ वायरल

यशस्वी जायसवाल आज भारत और आईपीएल (IPL) टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए एक बेहद बड़ा नाम बन चुके हैं। 2023 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले यशस्वी के आंकड़े लाजवाब हैं। टेस्ट क्रिकेट के 29 मैचों (54 पारी) में उन्होंने 48.75 की शानदार औसत से 2,535 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक (बेस्ट 214*) और 13 फिफ्टी शामिल हैं। वनडे में उन्हें अब तक 6 मैच खेलने का मौका मिला है, जिसमें 71.25 की औसत से उन्होंने 285 रन (2 शतक) जड़े हैं। वहीं, 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 164.32 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 723 रन (1 शतक, 5 फिफ्टी) उनके नाम दर्ज हैं।