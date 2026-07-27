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24 के यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं 33 की मृणाल ठाकुर? बांद्रा के कैफे का वीडियो हुआ वायरल

Yashasvi Jaiswal Mrunal Thakur Dating Rumours: मुंबई के कैफे से भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों के अफेयर की चर्चाएं तेज हैं। जानिए क्या है पूरा सच।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 27, 2026

Yashasvi Jaiswal, Mrunal Thakur are dating ?

भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का वीडियो वायरल हो रहा है (Photo - X/@offpacedelivery)

Yashasvi Jaiswal Mrunal Thakur Dating Rumours: क्रिकेट और बॉलीवुड का हमेशा से गहरा नाता रहा है, और अब इंटरनेट को एक नई जोड़ी मिल गई है। 33 साल की मशहूर एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और 24 साल के युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के डेटिंग की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब इन दोनों का एक वीडियो सामने आया।

बांद्रा के कैफे से शुरू हुई चर्चा

वायरल हो रहे वीडियो में मृणाल ठाकुर और यशस्वी जायसवाल मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में मौजूद 'बूजी कैफे' (Boojee Cafe) में स्पॉट किए गए। वीडियो में यशस्वी कैजुअल लुक में कैफे से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मृणाल ठाकुर अंदर ही रुकी रहती हैं। इस क्लिप के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस दोनों के बीच रोमांस के कयास लगाने लगे।

उम्र के फासले और ऐड शूट की बातें

वीडियो देखने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह महज एक इत्तेफाक है कि दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे। वहीं, कई फैंस का अंदाजा है कि दोनों शायद किसी विज्ञापन (Ad Shoot) के लिए साथ आए होंगे। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मृणाल और यशस्वी के बीच बताए जा रहे 11 साल के उम्र के अंतर (Age Gap) पर भी खूब कमेंट्स किए। हालांकि, अभी तक यशस्वी या मृणाल किसी ने भी इन डेटिंग की अफवाहों पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है।

जायसवाल का शानदार क्रिकेट करियर

यशस्वी जायसवाल आज भारत और आईपीएल (IPL) टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए एक बेहद बड़ा नाम बन चुके हैं। 2023 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले यशस्वी के आंकड़े लाजवाब हैं। टेस्ट क्रिकेट के 29 मैचों (54 पारी) में उन्होंने 48.75 की शानदार औसत से 2,535 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक (बेस्ट 214*) और 13 फिफ्टी शामिल हैं। वनडे में उन्हें अब तक 6 मैच खेलने का मौका मिला है, जिसमें 71.25 की औसत से उन्होंने 285 रन (2 शतक) जड़े हैं। वहीं, 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 164.32 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 723 रन (1 शतक, 5 फिफ्टी) उनके नाम दर्ज हैं।

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Updated on:

27 Jul 2026 02:55 pm

Published on:

27 Jul 2026 02:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 24 के यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं 33 की मृणाल ठाकुर? बांद्रा के कैफे का वीडियो हुआ वायरल

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