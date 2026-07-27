सीरीज जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘थैंक यू VVS सर’, बताया गलतियों के बावजूद कैसे मिली जीत

BCCI ने सोमवार को X पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें टीम इंडिया के कोच और कप्तान सीरीज के बाद एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। इस सीरीज में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन की लक्ष्मण ने तारीफी की और श्रेयस अय्यर की भूमिका की भी सराहना की। साथ ही उनकी बल्लेबाज की भी कोच ने तारीफ की। दूसरी ओर कप्तान अय्यर ने लक्ष्मण से मिली मेंटरशिप और प्रेरणा के लिए उन्हें थैंक्स कहा। श्रेयस अय्यर ने ये भी कहा कि टीम इंडिया ने इस सीरीज में कई कैच छोड़े लेकिन उसके बावजूद दूसरे विभाग में अच्छा करने की वजह से सीरीज में आसानी से जीत मिली।