CWG 2026: तेजस शिर्से और मुरली श्रीशंकर जोरदार प्रदर्शन, 110 मीटर बाधा दौड़ और लॉन्ग जंप के फाइनल में बनाई जगह

क्वालिफिकेशन फॉर्मेट में दो हीट थीं, जिनमें से हर रेस के शीर्ष-3 धावक सीधे फाइनल में पहुंचे, साथ ही कुल मिलाकर अगले दो सबसे तेज एथलीट भी फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। टॉप-3 में जगह बनाकर, शिर्से ने फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। हालांकि, यह उनके पर्सनल बेस्ट (13.27 सेकंड) से कम था। अब शिर्से फाइनल में अपने सीजन की सबसे तेज रेस दौड़ने की कोशिश करेंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स में पोडियम पर जगह बनाकर अपने शानदार प्रदर्शन को यादगार बनाना चाहेंगे।