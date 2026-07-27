‘जैसे हो वैसे रहना’, जिम्बाब्वे दौरे पर अपने खराब प्रदर्शन को लेकर भावुक हुए अभिषेक शर्मा, तो सूर्यकुमार यादव ने बंधाया ढांढस

Suryakumar Yadav reaction on Abhishek Sharma post: अभिषेक शर्मा ने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ सिर्फ 11 रन बनाए और इसके साथ ही उनके नाम टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे कम रन बनाने का अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया। एक समय था, जब अभिषेक का बल्‍ला आग उगलता था, लेकिन हाल ही में जिम्‍बाब्‍वे का दौरा उनके लिए एक बुरे सपने के समान साबित हुआ। जहां उनके ओपनिंग पार्टनर वैभव सूर्यवंशी ने जमकर सुर्खियां बटौरीं तो अभिषेक अपनी लय पाने के लिए तरस गए। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्कोर आठ रन था। भले ही भारत ने सीरीज 3-0 से जीत ली हो, लेकिन अभिषेक की खराब फॉर्म एक बड़ी चिंता का विषय रहा।