28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Team India ODI Schedule 2026: अब कब मैदान पर उतरेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? इस साल टीम इंडिया को खेलने हैं और 11 वनडे

Team India ODI Matches Schedule in 2026: भारतीय टीम इस साल और 11 वनडे मैच खेलेगी, जहां 5 मैचों की वनडे सीरीज न्यूजीलैंड में खेली जाएगी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 28, 2026

Most partnership runs across formats for India

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (Photo Credit - IANS)

Rohit Sharma-Virat Kohli Next Match: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार के बाद अब भारतीय वनडे टीम लगभग दो महीने तक कोई मुकाबला नहीं खेलेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली के मैचों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोनों खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। ऐसे में वे वर्ल्ड कप से पहले बचे हुए ज्यादा से ज्यादा वनडे मुकाबले खेलकर अपनी तैयारियों को और बेहतर करना चाहेंगे।

इस साल 3 वनडे सीरीज और

टीम इंडिया अब अपनी अगली वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां नवंबर में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद दिसंबर में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जबकि जनवरी 2027 में टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जाएगी।

2 और सीरीज का हो सकता है ऐलान

इस साल भारत को अब भी 11 वनडे मुकाबले खेलने हैं। हालांकि, इस दौरान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के शेड्यूल का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। दोनों क्रिकेट बोर्डों के बीच चर्चा जारी है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मैदान पर उतर सकते हैं, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा और न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा।

नवंबर में जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, तब ऑकलैंड में पहला, वेलिंगटन में दूसरा, हैमिल्टन में तीसरा, माउंट माउंगानुई में चौथा और इसी मैदान पर पांचवां मुकाबला खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम अपना पहला वनडे मुकाबला 13 दिसंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम और तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।

जिम्बाब्वे से अगले साल की पहली सीरीज

जिंबॉब्वे के खिलाफ भारतीय टीम पहला वनडे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेलेगी। इसके बाद दूसरा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और तीसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Jul 2026 12:01 pm

Published on:

28 Jul 2026 12:01 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Team India ODI Schedule 2026: अब कब मैदान पर उतरेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? इस साल टीम इंडिया को खेलने हैं और 11 वनडे

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Team India Test Schedule: 3 टीमों के खिलाफ टीम इंडिया को खेलने हैं 9 टेस्ट, जानें कब और कहां-कहां खेले जाएंगे मुकाबले

Team India
क्रिकेट

वाशिंगटन सुंदर हुए बाहर, 33 साल के सारांश जैन को मिली टेस्ट टीम इंडिया में जगह, जानें कौन है एमपी का ये ऑलराउंडर

33 वर्षीय ऑलराउंडर सारांश जैन, saransh jain indian test cricket team
क्रिकेट

Team India Test Squad: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वाशिंगटन सुंदर समेत 3 खिलाड़ी बाहर

IND vs AFG
क्रिकेट

WI vs PAK 1st Test: वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने किया अनोखा कारनामा, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 5 मेडन ओवर डाल झटके 5 विकेट

Justin Greaves, Pakistan vs West Indies
क्रिकेट

इंग्लैंड में भारत के प्रदर्शन को लेकर सुनील गावस्कर की खरी-खरी, बोले- ईगो पर कंट्रोल रखना सीखना होगा

BCCI Performance Review, Gautam Gambhir Coach Position, India vs England T20 Series Loss,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.