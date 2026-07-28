Team India ODI Schedule 2026: अब कब मैदान पर उतरेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? इस साल टीम इंडिया को खेलने हैं और 11 वनडे

Rohit Sharma-Virat Kohli Next Match: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार के बाद अब भारतीय वनडे टीम लगभग दो महीने तक कोई मुकाबला नहीं खेलेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली के मैचों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोनों खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। ऐसे में वे वर्ल्ड कप से पहले बचे हुए ज्यादा से ज्यादा वनडे मुकाबले खेलकर अपनी तैयारियों को और बेहतर करना चाहेंगे।