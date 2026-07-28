IND vs SL: यूं ही नहीं हुआ सारांश जैन का टीम इंडिया में सेलेक्शन, कैंसर ने लड़ रहे क्रिकेटर पिता ने दिखाया था रास्ता

सारांश को 2025 दिलीप ट्रॉफी में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। अगले रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 57.55 की औसत से 518 रन बनाए और 20.43 की औसत से 30 विकेट चटकाए। टीम में चुने जाने से पहले श्रीलंका में ही इंडिया A के साथ खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जैन ने पहली पारी में 92 रन देकर 4 और दूसरी पारी में 66 रन देकर 2 विकेट लिए, साथ ही नाबाद 70 रन भी बनाए। इस मैच को इंडिया A ने 10 विकेट से जीत लिया। अब सबकी नजरें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर रहने वाली हैं, जहां उन्हें पहले मुकाबले में डेब्यू का मौका मिल सकता है।