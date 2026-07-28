IND vs SL: रवींद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर कपिल देव का रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इस मामले में महान स्पिनर अनिल कुंबले शीर्ष पर काबिज हैं। उन्‍होंने श्रीलंका के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों की 28 पारियों में 74 विकेट अपने नाम किए। इस मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर न्‍यूजीलैंड के टिम साउदी और पाकिस्‍तान के सईद अजमल हैं, जिन्‍होंने 28-28 पारियों में 66-66 विकेट चटकाए। वसीम अकरम 19 मैचों की 32 पारियों में 63 विकेट के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं। वहीं, भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 62 विकेट के साथ इस सूची में 5वें पायदान पर काबिज हैं।