IND vs SL: रवींद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर कपिल देव का रिकॉर्ड

रवींद्र जडेजा को विकेट लेने की बधाई देते साथी खिलाड़ी। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
India vs Sri Lanka Test Series: भारतीय टीम लंबे समय से विदेशी दौरों पर व्हाइट बॉल सीरीज के बाद अब टेस्ट क्रिकेट खेलने को तैयार है। टीम इंडिया अब श्रीलंका टूर पर जाएगी। जहां दोनों के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी शामिल किया गया है। इस सीरीज में उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा।
बता दें कि रवींद्र जडेजा अभी तक श्रीलंका के खिलाफ सात मैचों की 14 पारियों में 33 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस सीरीज में चार विकेट लेते ही वह इशांत शर्मा (36) को पीछे छोड़ देंगे। जबकि अगर वह इस सीरीज में 13 विकेट लेने में सफल हो जाते हैं, तो महान ऑलराउंडर कपिल देव के श्रीलंका के खिलाफ 45 विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। यहां यह भी साफ कर दें कि श्रीलंका के खिलाफ एक्टिव भारतीय गेंदबाजों में रवींद्र जडेजा फिलहाल शीर्ष पर बने हुए हैं।
|रैंक
|गेंदबाज
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ
|औसत
|1
|अनिल कुंबले
|18
|74
|7/59
|31.20
|2
|रविचंद्रन अश्विन
|11
|62
|6/46
|21.93
|3
|हरभजन सिंह
|16
|53
|7/62
|39.77
|4
|कपिल देव
|14
|45
|5/110
|26.55
|5
|ईशांत शर्मा
|12
|36
|5/54
|35.88
|6
|रविंद्र जडेजा
|7
|33
|5/41
|23.72
श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो इस मामले में महान स्पिनर अनिल कुंबले शीर्ष पर काबिज हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 18 टेस्ट मैचों की 28 पारियों में 74 विकेट अपने नाम किए। इस मामले में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के टिम साउदी और पाकिस्तान के सईद अजमल हैं, जिन्होंने 28-28 पारियों में 66-66 विकेट चटकाए। वसीम अकरम 19 मैचों की 32 पारियों में 63 विकेट के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं। वहीं, भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 62 विकेट के साथ इस सूची में 5वें पायदान पर काबिज हैं।
|रैंक
|गेंदबाज
|देश
|मैच
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ
|औसत
|1
|अनिल कुंबले
|भारत
|18
|74
|7/59
|31.20
|2
|टिम साउदी
|न्यूजीलैंड
|14
|66
|6/68
|19.83
|2
|सईद अजमल
|पाकिस्तान
|14
|66
|5/68
|32.87
|4
|वसीम अकरम
|पाकिस्तान
|19
|63
|5/43
|21.26
|5
|रविचंद्रन अश्विन
|भारत
|11
|62
|6/46
|21.93
|6
|नाथन लियोन
|ऑस्ट्रेलिया
|15
|60
|5/34
|31.98
|7
|शेन वॉर्न
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|59
|5/43
|25.54
|8
|जेम्स एंडरसन
|इंग्लैंड
|14
|58
|6/40
|22.18
|9
|मिचेल स्टार्क
|ऑस्ट्रेलिया
|11
|57
|6/50
|18.89
|10
|वकार यूनिस
|पाकिस्तान
|13
|56
|6/34
|22.73
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