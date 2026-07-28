ETPL 2026 Match Timing in India: यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) के पहले एडिशन का आगाज 26 अगस्त से होगा। उद्घाटन मुकाबला रॉटरडैम डॉकर्स और एम्स्टर्डम फ्लेम्स के बीच खेला जाएगा। छह टीमों के इस टूर्नामेंट 26 दिन तक दो वेन्‍यू नीदरलैंड्स में वूरबर्ग क्रिकेट क्लब और आयरलैंड में मालाहाइड में खेला जाएगा। इस एडिशन में क्रिकेट फैंस को आर अश्विन, फाफ डू प्‍लेसिस, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, हेनरिक क्लासेन, मिचेल मार्श, लुंगी एनगिडी और ट्रेंट बोल्ट जैसे कई जाने-माने इंटरनेशनल स्‍टार क्रिकेटर देखने को मिलेंगे। इस टूर्नामेंट को भारतीय फैंस कितने बजे से देख पाएंगे? आइये आपको बताते हैं।