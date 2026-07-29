WI vs PAK: अपनी टीम को ऐसे कौन ट्रोल करता है! बाबर आजम ने शर्मनाक हार की बताई अजीबो गरीब वजह

उन्होंने शान मसूद की चोट को भी बताई वजह। बाबर ने कहा, "बदकिस्मती से शान मसूद की उंगली अच्छी हालत में नहीं है। उसमें फ्रैक्चर है, इसलिए हमें उनकी कमी ज़रूर खली। लेकिन साथ ही, जब आप नई बॉल का सामना कर रहे होते हैं तो आपको पहले 20 ओवर टिकना होता है, पार्टनरशिप बनानी होती है, और फिर जैसे-जैसे बॉल पुरानी होती जाती है, पिच बैटिंग के लिए आसान हो जाती है। हम वो पार्टनरशिप नहीं कर पाए। हम साथ बैठकर इन बातों पर बात करेंगे क्योंकि भले ही रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपनी गलतियों को ज़रूर ठीक कर सकते हैं। हम उन चीज़ों को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे।"