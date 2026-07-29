WTC Final की रेस से इंग्लैंड के साथ ये 2 टीमें भी हुईं बाहर, भारत-न्यूजीलैंड अभी भी कर सकते हैं क्वालीफाई

फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 में से 7 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 4 में से 3 और न्यूजीलैंड ने 6 में से 4 मुकाबले जीते हैं। हालांकि, भारतीय टीम ने भी 4 मैच जीते हैं, लेकिन 4 मुकाबले गंवाने की वजह से वह फिलहाल रेस में थोड़ा पीछे है। इसके बावजूद बचे हुए 9 मैच जीतकर भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। उससे पहले उसे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 2-2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है।