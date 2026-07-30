आखिर किस गेंदबाज से डरते हैं वैभव सूर्यवंशी? 15 साल के क्रिकेटर ने दिया ऐसा जवाब…वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Vaibhav Suryavanshi Viral Video: वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन चुके हैं। ये बात अब किसी से छिपी नहीं हैं। आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज को धो डाला। अब उनका एक छोटा-सा जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वह किस गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी नहीं करना चाहेंगे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि बगल में बैठे सीनियर प्लेयर रविंद्र जडेजा भी मुस्कुरा दिए।