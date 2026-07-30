‘टीम इंडिया के लिए जो मुमकिन होगा वो करूंगा’, भारत के दौरे को लेकर BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल का बयान

आपको बता दें कि भारतीय टीम ने आखिरी बार साल 2022 में बांग्लादेश का दौरा किया था, जहां भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद, हाल ही में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले ने दोनों देशों के बीच भविष्य के क्रिकेट संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि, हालिया कूटनीतिक बदलावों के बाद इस सीरीज के तय समय पर होने की उम्मीदें फिर से जगी हैं।