CWG 2026: नीरज चोपड़ा आज दिखाएंगे अपना दम, जानिए भारत के मेडल इवेंट्स और पूरा शेड्यूल

2:40 PM एथलेटिक्स मेन्स डेकाथलॉन (100m) तेजस्विन शंकर

2:55 PM एथलेटिक्स मेन्स जैवलिन थ्रो क्वालीफाइंग नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह

3:20 PM एथलेटिक्स मेन्स डेकाथलॉन (लॉन्ग जंप) तेजस्विन शंकर

3:26 PM ट्रैक साइकिलिंग मेन्स टीम परस्यूट (4000m क्वालीफाइंग) भारतीय टीम

4:55 PM एथलेटिक्स मेन्स ट्रिपल जंप क्वालीफाइंग प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु

5:10 PM एथलेटिक्स मेन्स डेकाथलॉन (शॉट पुट) तेजस्विन शंकर

5:40 PM एथलेटिक्स मेन्स 400m सेमीफाइनल विशाल टी.के.

6:30 PM वेटलिफ्टिंग विमेंस 86+kg फाइनल (मेडल इवेंट) मार्टिना देवी मैबम

7:30 PM लॉन बाउल्स मेन्स पेयर्स सेक्शनल प्ले भारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) vs बोत्सवाना

8:55 PM लॉन बाउल्स विमेंस सिंगल्स सेक्शनल प्ले नयनमोनी सैकिया vs एम्मा फिरयाना सरोज (मलेशिया)

9:58 PM ट्रैक साइकिलिंग मेन्स टीम परस्यूट (4000m फाइनल)* भारतीय टीम (*क्वालीफिकेशन पर निर्भर)

11:00 PM वेटलिफ्टिंग मेन्स 110+kg फाइनल (मेडल इवेंट) लवप्रीत सिंह

11:30 PM एथलेटिक्स मेन्स शॉट पुट फाइनल (मेडल इवेंट) तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल

11:37 PM एथलेटिक्स मेन्स 200m सेमीफाइनल अनिमेष कुजूर

11:38 PM एथलेटिक्स मेन्स डेकाथलॉन (हाई जंप) तेजस्विन शंकर

1:10 AM एथलेटिक्स विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल (मेडल इवेंट) सीमा कालीरमाना और निधि रानी

1:30 AM एथलेटिक्स मेन्स डेकाथलॉन (400m) तेजस्विन शंकर