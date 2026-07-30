CWG 2026: नीरज चोपड़ा आज दिखाएंगे अपना दम, जानिए भारत के मेडल इवेंट्स और पूरा शेड्यूल

नीरज चोपड़ा (Photo - IANS)
CWG 2026, India Matches Schedule: ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का 8वां दिन भारत के लिए अब तक के सबसे बड़े दिनों में से एक साबित होने वाला है। आज पूरे देश की नजरे ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा पर टिकी होंगी। नीरज आज पुरुषों के जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) के क्वालीफाइंग राउंड से अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे।
भारत के सबसे बड़े और चहेते एथलीट्स में से एक, नीरज का लक्ष्य आसानी से फाइनल में जगह बनाना और एक और बड़े इंटरनेशनल मेडल की तरफ कदम बढ़ाना है। पिछले साल दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो करके उन्होंने पहली बार 90 मीटर का जादुई आंकड़ा पार किया था। इस बड़े माइलस्टोन को हासिल करने के बाद, नीरज ने साफ कर दिया है कि अब उनका ध्यान दूरी से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने पर है। उनके लिए नंबर से ज्यादा जीत और पोडियम पर टॉप पर रहना मायने रखता है।
आज यानी 30 जुलाई को भारत के पास एथलेटिक्स और वेटलिफ्टिंग में कई मेडल जीतने के मौके हैं। वेटलिफ्टिंग में मार्टिना देवी मैबम महिलाओं के 86+kg फाइनल में उतरेंगी, जबकि लवप्रीत सिंह पुरुषों के 110+kg फाइनल में अपनी ताकत दिखाएंगे। ट्रैक और फील्ड की बात करें तो, तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल पुरुषों के शॉट पुट फाइनल में मेडल के लिए रदी जोर लगाएंगे। महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल में सीमा कालीरमाना और निधि रानी चुनौती पेश करेंगी, जबकि पारुल चौधरी महिलाओं की 5000 मीटर रेस फाइनल में पोडियम फिनिश करना चाहेंगी।
|समय (IST)
|खेल (Sport)
|इवेंट (Event)
|भारतीय खिलाड़ी/टीम
|2:40 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स डेकाथलॉन (100m)
|तेजस्विन शंकर
|2:55 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स जैवलिन थ्रो क्वालीफाइंग
|नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह
|3:20 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स डेकाथलॉन (लॉन्ग जंप)
|तेजस्विन शंकर
|3:26 PM
|ट्रैक साइकिलिंग
|मेन्स टीम परस्यूट (4000m क्वालीफाइंग)
|भारतीय टीम
|4:55 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स ट्रिपल जंप क्वालीफाइंग
|प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु
|5:10 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स डेकाथलॉन (शॉट पुट)
|तेजस्विन शंकर
|5:40 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स 400m सेमीफाइनल
|विशाल टी.के.
|6:30 PM
|वेटलिफ्टिंग
|विमेंस 86+kg फाइनल (मेडल इवेंट)
|मार्टिना देवी मैबम
|7:30 PM
|लॉन बाउल्स
|मेन्स पेयर्स सेक्शनल प्ले
|भारत (दिनेश कुमार, नवनीत सिंह) vs बोत्सवाना
|8:55 PM
|लॉन बाउल्स
|विमेंस सिंगल्स सेक्शनल प्ले
|नयनमोनी सैकिया vs एम्मा फिरयाना सरोज (मलेशिया)
|9:58 PM
|ट्रैक साइकिलिंग
|मेन्स टीम परस्यूट (4000m फाइनल)*
|भारतीय टीम (*क्वालीफिकेशन पर निर्भर)
|11:00 PM
|वेटलिफ्टिंग
|मेन्स 110+kg फाइनल (मेडल इवेंट)
|लवप्रीत सिंह
|11:30 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स शॉट पुट फाइनल (मेडल इवेंट)
|तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल
|11:37 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स 200m सेमीफाइनल
|अनिमेष कुजूर
|11:38 PM
|एथलेटिक्स
|मेन्स डेकाथलॉन (हाई जंप)
|तेजस्विन शंकर
|1:10 AM
|एथलेटिक्स
|विमेंस डिस्कस थ्रो फाइनल (मेडल इवेंट)
|सीमा कालीरमाना और निधि रानी
|1:30 AM
|एथलेटिक्स
|मेन्स डेकाथलॉन (400m)
|तेजस्विन शंकर
|1:48 AM
|एथलेटिक्स
|विमेंस 5000m फाइनल (मेडल इवेंट)
|पारुल चौधरी
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