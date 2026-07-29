29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अन्य खेल

CWG 2026: बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने भी किया मेडल पक्का, 90+ किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल बनाई जगह

नरेंद्र ने एक जज के स्कोरकार्ड पर पहला राउंड हारने के बाद जबरदस्त वापसी की और शेष राउंड में अपना संयम बनाए रखते हुए समोआ के हैवीवेट बॉक्सर को हराया। पांच में से तीन जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 28-27 स्कोर दिया, जबकि बाकी दो जजों ने सेको को 28-27 अंक दिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 29, 2026

Narender Berwal

भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने 90+ किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया (Photo: IANS/Biplab Banerjee)

Narender Berwal, Commonwealth Games 2026: भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बुधवार को पुरुषों के 90 किग्रा+ वर्ग के क्वार्टरफाइनल में समोआ के माइकल सेको को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराकर देश के लिए एक और पदक पक्का किया। इसके साथ ही नरेंद्र सेमीफाइनल में भी पहुंच गए हैं।

समोआ के हैवीवेट बॉक्सर को हराया

एक कड़े मुकाबले में, नरेंद्र ने एक जज के स्कोरकार्ड पर पहला राउंड हारने के बाद जबरदस्त वापसी की और शेष राउंड में अपना संयम बनाए रखते हुए समोआ के हैवीवेट बॉक्सर को हराया। पांच में से तीन जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 28-27 स्कोर दिया, जबकि बाकी दो जजों ने सेको को 28-27 अंक दिए। भारतीय हैवीवेट बॉक्सर ने हिम्मत और मजबूती दिखाई। उन्होंने दो बराबरी के मुक्केबाजों के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में, निर्णायक पलों में बेहतर पंच मारकर उन्होंने ज्यादातर जजों को अपने पक्ष में कर लिया।

ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया

इसी के साथ नरेंद्र सेमीफाइनल में पहुंच गए और कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग फॉर्मेट के तहत कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया, क्योंकि यहां सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों मुक्केबाजों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अब नरेंद्र की नजरें फाइनल में जगह बनाने और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर हैं।

नरेंद्र कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले आठवें भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। उनसे पहले प्रीति, प्रिया, जादुमनी सिंह, साक्षी, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश ने भी अपनी-अपनी वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

इससे पहले पांच मुक्केबाजों ने पदक पक्का किया

महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में प्रिया ने स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 से मात दी, जिसके बाद प्रीति ने (54 किग्रा वर्ग) नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया। पुरुषों के 55 किग्रा क्वार्टरफाइनल मुकाबले में म्वाले म्वेंगो को 5-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

बुधवार को सचिन से पहले साक्षी और अरुंधति ने अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में भारत के लिए मेडल सुनिश्चित किए। महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टरफाइनल में साक्षी ने नॉर्दन आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से हराया, जबकि अरुंधति चौधरी ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से मात दी। वहीं, पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में सचिन सिवाच ने बोत्सवाना के ट्रेजर मोरेमी को 5-0 से मात दी।

CWG 2026: बॉक्सर अंकुश यादव ने भी पक्का किया ब्रॉन्ज मेडल, 80 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में बनाई जगह

ये भी पढ़ें
CWG 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Commonwealth Games 2026

Published on:

29 Jul 2026 09:05 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / CWG 2026: बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने भी किया मेडल पक्का, 90+ किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल बनाई जगह

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

Commonwealth Games 2026

CWG 2026: बॉक्सर अंकुश यादव ने भी पक्का किया ब्रॉन्ज मेडल, 80 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में बनाई जगह

CWG 2026
अन्य खेल

CWG 2026: मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने पक्का किया मेडल, महिला 70 और 51 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचीं

Commonwealth Games 2026 – Women's 70kg Boxing Quarter-final
अन्य खेल

CWG 2026: आज भारतीय खिलाड़ी ग्लासगो में ला सकते है मेडल्स की बाढ़, जानिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वें दिन का पूरा शेड्यूल

Commonwealth Games 2026 India schedule,
अन्य खेल

CWG 2026 Medal Standing: वेटलिफ्टिंग में भारत ने जीते 7 मेडल, जानें छठे दिन आए कितने मिले और कौन सबसे आगे

cwg 2026 medal standing
खेल

Sarvesh Kushare: मक्‍के के छिलकों पर की प्रैक्टिस, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में डाला सिल्वर मेडल

Sarvesh Kushare , Sarvesh Kushare High Jump
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.