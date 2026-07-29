CWG 2026: बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने भी किया मेडल पक्का, 90+ किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल बनाई जगह

एक कड़े मुकाबले में, नरेंद्र ने एक जज के स्कोरकार्ड पर पहला राउंड हारने के बाद जबरदस्त वापसी की और शेष राउंड में अपना संयम बनाए रखते हुए समोआ के हैवीवेट बॉक्सर को हराया। पांच में से तीन जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 28-27 स्कोर दिया, जबकि बाकी दो जजों ने सेको को 28-27 अंक दिए। भारतीय हैवीवेट बॉक्सर ने हिम्मत और मजबूती दिखाई। उन्होंने दो बराबरी के मुक्केबाजों के बीच हुए इस कड़े मुकाबले में, निर्णायक पलों में बेहतर पंच मारकर उन्होंने ज्यादातर जजों को अपने पक्ष में कर लिया।