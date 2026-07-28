मैच के दौरान सर्वेश और जमैका के रोमेन बेकफोर्ड, दोनों खिलाड़ियों ने 2.25 मीटर की ऊंचाई बहुत आसानी से पार कर ली थी। लेकिन इसके बाद 2.28 मीटर की ऊंचाई दोनों ही पार नहीं कर पाए। ऐसे में विजेता का फैसला काउंटबैक नियम से किया गया। बेकफोर्ड ने जंप करने में कम गलतियां (फाउल) की थीं, इसलिए उन्हें गोल्ड मेडल दे दिया गया और सर्वेश को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। इसी मुकाबले में इंग्लैंड के जैक किमानी ने 2.20 मीटर जंप के साथ ब्रॉन्ज जीता, जबकि भारत के ही एक अन्य खिलाड़ी आदर्श राम 2.15 मीटर की जंप के साथ पांचवें नंबर पर रहे।