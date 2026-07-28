लगातार 4 घंटे पति ने पीटा, फिर घर से निकाला… आज उसी बेटी ने भारत को दिलाया ऐतिहासिक गोल्ड मेडल

सोमवार रात शर्मिला ने इतिहास रच दिया। वह कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) में पैरा-एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं के शॉट पुट F57 इवेंट में 9.81 मीटर का अपना सीजन का बेस्ट थ्रो फेंककर गोल्ड अपने नाम किया। इसके साथ ही गेम्स में पैरा-एथलेटिक्स मेडल के लिए भारत का 20 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। (F57 कैटेगरी उन एथलीट्स के लिए होती है जिनके पैरों में दिक्कत या मांसपेशियों में कमजोरी होती है)।