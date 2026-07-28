CWG Games 2026 Medal Table Update: ग्लासगो में एक ही दिन भारत ने जीते 6 मेडल, जानें अब तक किन खेलों में किस एथलीट ने हासिल किया पदक

खेलों के पांचवें दिन भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ज्ञानेश्वरी यादव और अजय बाबू ने वेटलिफ्टिंग और सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद शिल्पा कंचुगाराकोप्पलु शायला ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। दिन की शुरुआत बिंद्यारानी देवी के कांस्य पदक के साथ हुई और उसके बाद शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के पैरा शॉट पुट F57 में गोल्ड मेडल जीता।