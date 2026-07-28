CWG Games 2026 Medal Table Update: ग्लासगो में एक ही दिन भारत ने जीते 6 मेडल, जानें अब तक किन खेलों में किस एथलीट ने हासिल किया पदक

सर्वेश अनिल कुशारे (फोटो- IANS)
Commonwealth Games 2026 Medal Table Update: ग्लासगो में सोमवार को भारत ने 6 मेडल अपने नाम किया, जिसमें 2 गोल्ड के साथ 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इसके साथ अब भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है और वह टेबल में 8वें स्थान पर मौजूद है। हालांकि मलेशिया के 5 ही मेडल हैं लेकिन उसमें से 3 गोल्ड होने के वजह से वह भारत से आगे हैं।
ऑस्ट्रलिया 26 गोल्ड और कुल 59 मेडल के साथ पहले स्थान पर है तो इंग्लैंड 8 गोल्ड के साथ दूसरे और 7 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत के लिए लिए 10 में से अब तक 6 मेडल वेटलिफ्टिंग से आए हैं, जिसमें एक गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। देश के लिए इन खेलों में पहला मेडल झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता था।
|क्रमांक
|खिलाड़ी
|स्पर्धा
|खेल
|पदक
|1
|झंडू कुमार
|पुरुष हेवीवेट
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कांस्य
|2
|रिशिकांता सिंह
|पुरुष 60 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|3
|मीराबाई चानू
|महिला 48 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|स्वर्ण
|4
|मुथुपांडी राजा
|पुरुष 65 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|महिला 53 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
|6
|बिंद्यारानी देवी
|महिला 58 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|कांस्य
|7
|शर्मिला ढांकर
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण
|8
|सर्वेश कुशारे
|पुरुष हाई जंप
|एथलेटिक्स
|रजत
|9
|शिल्पा के शायला
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य
|10
|अजय बाबू
|पुरुष 79 किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|रजत
खेलों के पांचवें दिन भारत ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ज्ञानेश्वरी यादव और अजय बाबू ने वेटलिफ्टिंग और सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद शिल्पा कंचुगाराकोप्पलु शायला ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। दिन की शुरुआत बिंद्यारानी देवी के कांस्य पदक के साथ हुई और उसके बाद शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के पैरा शॉट पुट F57 में गोल्ड मेडल जीता।
|रैंक
|देश
|स्वर्ण
|रजत
|कांस्य
|कुल पदक
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|26
|13
|20
|59
|2
|इंग्लैंड
|8
|13
|11
|32
|3
|कनाडा
|7
|8
|6
|21
|4
|नाइजीरिया
|6
|4
|0
|10
|5
|स्कॉटलैंड
|5
|4
|2
|11
|6
|दक्षिण अफ्रीका
|3
|3
|5
|11
|7
|मलेशिया
|3
|0
|2
|5
|8
|भारत
|2
|5
|3
|10
|9
|जमैका
|2
|0
|0
|2
|10
|न्यूजीलैंड
|1
|4
|3
|8
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