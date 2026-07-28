CWG 2026 में Sharmila Dhankar ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय

India's First Ever Gold Medal in Para Athletics: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सोमवार भारत ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनकड़ ने महिला शॉट पुट F57 वर्ग में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इसके साथ ही वह देश की पहली एथलिट बन गई, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता हो। भारत ने महिला शॉट पुट F57 स्पर्धा में एक स्वर्ण के साथ एक कांस्य पदक भी जीता, जबकि पुरुष हाई जंप और पुरुष 79 किग्रा भारोत्तोलन में एक-एक रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही भारत कुल 10 पदकों (2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य) के साथ पदक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गया है।