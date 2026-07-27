हालांकि, डिडिह कहां रुकने वाली थीं। उन्‍होंने एक और जवाब दिया। उन्होंने कामयाबी से 110 किलोग्राम उठाकर बढ़त और कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड दोनों वापस पा लिए और फिर 113 किलोग्राम का बड़ा लिफ्ट लेकर गोल्ड मेडल पर कब्ज़ा कर लिया। यहां से गोल्ड ज्ञानेश्‍वरी की पहुंच से बाहर हो गया था, लेकिन उन्‍होंने अपना कैंपेन शानदार तरीके से खत्म किया। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 111 किग्रा क्लीन एंड जर्क में शानदार प्रदर्शन किया और 199 किग्रा के कुल वजन के साथ रजत पदक पक्का किया। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।