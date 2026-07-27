7 साल पहले खत्म हो गया था राजा मुथुपंडी खेल करियर! अब देश के लिए जीता सिल्वर तो CM विजय ने किया 30 लाख देने का ऐलान

बता दें कि राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 के दौरान उनकी दाहिनी कोहनी का लिगामेंट गंभीर रूप से चोटिल हो गया था। चोट की गंभीरता देखते हुए उन्‍हें सर्जरी करानी पड़ी और वह लंबे समय तक प्रतिस्‍पर्धा से दूर रहे। उस दौरान कुछ लोगों को लगा कि अब वह शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी कर पाएं, लेकिन राज पुथुपंडी ने हार नहीं मानी और खेल के प्रति जोश, जज्‍बे और जुनून के साथ वापसी करते हुए सफलता हासिल की।