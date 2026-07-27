7 साल पहले खत्म हो गया था राजा मुथुपंडी खेल करियर! अब देश के लिए जीता सिल्वर तो CM विजय ने किया 30 लाख देने का ऐलान

TN CM Vijay (Photo -IANS)
CM Vijay announces 30 lakh reward for Raja Muthupandi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी के लिए 30 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। राजा ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2026) में पुरुषों के वेटलिफ्टिंग इवेंट में 65 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। मुथुपंडी के संघर्षों की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है।
बता दें कि राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 के दौरान उनकी दाहिनी कोहनी का लिगामेंट गंभीर रूप से चोटिल हो गया था। चोट की गंभीरता देखते हुए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी और वह लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा से दूर रहे। उस दौरान कुछ लोगों को लगा कि अब वह शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी कर पाएं, लेकिन राज पुथुपंडी ने हार नहीं मानी और खेल के प्रति जोश, जज्बे और जुनून के साथ वापसी करते हुए सफलता हासिल की।
राजा को उनकी कामयाबी पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि यह इनाम उनके शानदार प्रदर्शन के लिए है और भरोसा जताया कि मेडल जीतने की उनकी यह कामयाबी राज्य के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। 30 लाख के कैश अवॉर्ड का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार एथलीट की कामयाबी के लिए राज्य के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इंसेंटिव में से एक से सम्मान देगी।
ग्लासगो में हो रही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 74 देशों के लगभग 3,000 एथलीट शामिल हुए। भारत ने अलग-अलग इवेंट्स में 123 सदस्यों का दल उतारा है और शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी मेडल टैली में इजाफा करना जारी रखा है।
राजा मुथुपंडी ने पूरे कॉम्पिटिशन में कमाल का प्रदर्शन किया। स्नैच इवेंट में वह अपनी पहली कोशिश में 126 किलो नहीं उठा पाए, लेकिन अपनी दूसरी कोशिश में उतना ही वजन उठाने के लिए उन्होंने मजबूती से वापसी की। हालांकि, 129 किलो की उनकी आखिरी कोशिश नाकाम रही, जिससे इस डिसिप्लिन में उनका बेस्ट लिफ्ट 126 किलो रहा।
क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में, मुथुपंडी ने 158 किलो में अपनी पहली कोशिश में फेल होने के बाद फिर से हिम्मत दिखाई। जल्दी से खुद को संभालते हुए, उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश में कामयाबी से 160 किलो उठाया, जिससे उनका टोटल 286किलो हो गया। इस कोशिश ने उन्हें सिल्वर मेडल दिलाया और उन्हें अपनी वेट कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर्स में शामिल कर दिया।
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