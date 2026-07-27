CWG 2026 Medal Tally: 39 मेडल के साथ टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया, भारत की झोली में आए सिर्फ चार पदक, देखें मेडल टैली

भारत ने एक गोल्ड दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 48 किलोग्राम भारवर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। ऋषिकांत सिंह ने मेन्स 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में कुल 264 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। वहीं मुथुपांडी राजा मेंस 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग में 286 किग्रा वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। वहीं झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है।