ढाबे में 150 रुपये में बर्तन धोते थे ऋषिकंत, पिता चलाते थे टैक्सी, खाने में मिलती थी सूखी रोटी, अब CWG में जीता सिल्वर मेडल

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पदक जीतने के बाद भावुक होकर उन्होंने कहा, “किशोरावस्था में खेल में आने से पहले मैं लोकल धाबे पर हेल्पर का काम करता था। बर्तन धोता, पानी भरता और एक्स्ट्रा पैसे के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता। पापा इराबोत सिंह चानंबम टैक्सी चलाते थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि दिन में सिर्फ एक समय खाना मिलता था। मां चंद्राजिनी देवी चावल या आटे की गोलियां बनातीं और हम वही खाते थे। सब्जी तो दूर की बात थी। तीन महीने से ज्यादा समय तक मैं 150 रुपये रोज कमाने के लिए काम करता रहा। आज डिनर करते वक्त किचन में काम करते स्टाफ को देखा तो सब याद आ गया। ये मेडल उन सबके लिए है जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला और जिन्हें बचपन से परिवार का बोझ उठाना पड़ा।”