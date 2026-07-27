CWG 2026: अंकुश और सचिन ने क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह, भारत पदक से सिर्फ एक जीत दूर

बता दें पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में भारत के अंकुश ने राउंड ऑफ-16 के मुकाबले में एंटीगा और बारबुडा के जालान को 5-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स के रजत पदक विजेता अंकुश ने शुरुआत से अंत तक मुकाबले पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने तीनों राउंड अपने नाम किए और पांचों जजों से पूरे 10 अंक हासिल करते हुए सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज की। अब उनके अगले प्रतिद्वंद्वी का फैसला होना बाकी है। यदि अंकुश अगला मुकाबला जीतते हैं तो उनका कम से कम कांस्य पदक पक्का हो जाएगा।