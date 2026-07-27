फिलीपींस में हाई अलर्ट! राष्ट्रपति के संबोधन से कुछ घंटे पहले जोरदार धमाका

Improvised Explosive Device Blast Philippines: फिलीपींस से बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलीपींस में राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के संबोधन से ठीक पहले न्याय मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) के बाहर एक तेज विस्फोट हुआ। जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनी गई। यही नहीं धमाके के कुछ घंटे ही बाद सीनेट भवन के पास एक संदिग्ध 'इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' (IED) भी मिला। स्थानीय पुलिस ने समय रहते दूसरे डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया। दोनों घटनाओं के बीच एक-दूसरे से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर जांच तेज कर दी गई है।