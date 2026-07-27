Gray Divorces: 50-60 की उम्र में अपने पतियों को क्यों छोड़ रही महिलाएं? भारत समेत कई देशों में बढ़ गया ये ट्रेंड

ईको तोयामा काफी पहले ही अपने पति से अलग होना चाहती थीं, लेकिन घर-परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें रोके रखा। सीएनएन से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने शादी के बाद घर के सारे काम किए और बच्चों की देखभाल की, साथ ही परिवार को आर्थिक रूप से भी सहारा दिया। हालांकि, मेरा पति मेरी सोशल लाइफ से लेकर करियर से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं तक, हर चीज़ को कंट्रोल रखना चाहता था, जिससे मुझे घुटन और उदासी महसूस होती थी। फिर भी, मैं अपने दो बच्चों की खातिर इस रिश्ते में बनी रहीं। आखिरकार, 60 साल की उम्र में हालात बदले। उबड़े हो चुके बेटों को अब मेरी खास ज़रूरत नहीं है, और पति भी स्वस्थ हैं, इसलिए यह मेरे लिए अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का मौका था और मैंने उसका लाभ उठाया। अब मैं अधिक स्वतंत्र हूं, आजाद हूं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूं।