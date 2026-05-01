Jaipur Family Court Verdict: ‘I Love You Jaan’ बना तलाक की वजह, 10 साल पुरानी शादी खत्म

मामले में एक मोड़ तब आया जब पहले दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी थी। पति ने इसके एवज में 5 लाख रुपए का डीडी भी कोर्ट में जमा कराया था। लेकिन बाद में पत्नी ने बिना किसी ठोस कारण के अपनी सहमति वापस ले ली। कोर्ट ने इसे 'दुर्भावनापूर्ण आचरण' करार देते हुए कहा कि सहमति वापस लेने के अधिकार का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।