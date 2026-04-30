30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर पुलिस स्टेशन में हुई चौंकाने वाली चोरी, जब्त की गई बाइक गायब! मालिक ने SP से लगाई मदद की गुहार

दिनेश की बाइक को पुलिस ने 19 अप्रैल को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त किया था। उस समय दो युवक नशे की हालत में बाइक चला रहे थे। जब्ती के बाद बाइक को सदर पुलिस थाने के परिसर में खड़ा किया गया था।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Apr 30, 2026

Bike Stolen from Inside Barmer Police Station

सदर थाना, बाड़मेर (पत्रिका फोटो)

बाड़मेर: एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाड़मेर के सदर पुलिस थाने में पुलिस द्वारा जब्त की गई एक बाइक चोरी हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाइक पुलिस स्टेशन के अंदर से गायब हुई।

बता दें कि घटना 19 अप्रैल 2026 की है। सदर पुलिस स्टेशन की टीम ने दो युवकों को नशे की हालत में बाइक चलाते हुए पकड़ा था। बाइक को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया और थाने में खड़ी कर दी गई।

बाइक मालिक दिनेश ने कोर्ट में 500 का जुर्माना भरकर बाइक छुड़ाने के लिए सदर थाने पहुंचे। घंटों इंतजार करने के बाद जब उन्हें बताया गया कि बाइक वहां नहीं है तो उनका चौंक जाना स्वाभाविक था।

सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा गया कि बाइक 19 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच थाने परिसर से गायब हो गई। जब एक सिपाही बाइक लाने गया तो वहां कुछ नहीं था।

बढ़ गई मालिक की परेशानी

दिनेश ने बार-बार कोतवाली और सदर थाने का चक्कर लगाया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने बुधवार को बाड़मेर जिले के एसपी को ज्ञापन सौंपकर अपनी बाइक की तलाश और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

कोतवाली थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल को दो युवकों को नशे में बाइक चलाते पकड़ा गया था। बाद में दोनों को जमानत मिल गई और कोर्ट के आदेश पर मालिक बाइक लेने पहुंचे थे। लेकिन तब तक बाइक थाने से गायब हो चुकी थी।

26 अप्रैल को सदर थाने के एएसआई श्रीराम की शिकायत पर कोतवाली थाने में चोरी का FIR दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान और बाइक बरामद करने में जुटी हुई है। यह मामला पुलिस स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहा है।

जहां आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। वहीं, पुलिस की नाक के नीचे ही जब्त वाहन चोरी हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बाड़मेर पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही बाइक बरामद कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्रयास करेगी।

क्या कहते हैं लोग?

सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। कई लोग लिख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में बाइक सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की गाड़ी कहां सुरक्षित होगी? फिलहाल, पुलिस अभी तक बाइक बरामद नहीं कर पाई है। मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

1 मई 2026 से बदलेंगे 7 बड़े नियम: UPI, LPG सिलेंडर, बैंकिंग और ट्रेडिंग पर असर, आपकी जेब पर पड़ेगा बोझ
जयपुर
Major Financial and Daily Life Rule Changes

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Apr 2026 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर पुलिस स्टेशन में हुई चौंकाने वाली चोरी, जब्त की गई बाइक गायब! मालिक ने SP से लगाई मदद की गुहार

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर: ASP दफ्तर में POCSO आरोपी ने काटा गला, खून से लथपथ देख उड़े पुलिस के होश, मचा हड़कंप

Barmer News
बाड़मेर

Rajasthan Politics : 'वो निर्दलीय पेशाब के बहाने भाग गया', MLA रविंद्र सिंह भाटी के 'गढ़' में ये क्या बोल गए MP हनुमान बेनीवाल? जानिए Inside Story

Hanuman Beniwal and Ravindra Singh Bhati
बाड़मेर

रिफाइनरी अग्निकांड अपडेट: 'मोदी सभा स्थल' पर अचानक फिर शुरू हुई हलचल, जानें क्या आई है लेटेस्ट अपडेट? 

Pachpadra Refinery Fire Incident
बाड़मेर

Balotra Refinery का शुभारंभ जल्द! उद्योगों को मिलेगी रफ्तार, 30-40 हजार करोड़ कमाई की उम्मीद

Balotra Refinery restart
बाड़मेर

बिल के कड़े नियमों का विरोध, खाद-बीज विक्रेताओं ने रखी सांकेतिक हड़ताल

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.