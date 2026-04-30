बाड़मेर पुलिस स्टेशन में हुई चौंकाने वाली चोरी, जब्त की गई बाइक गायब! मालिक ने SP से लगाई मदद की गुहार

जहां आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। वहीं, पुलिस की नाक के नीचे ही जब्त वाहन चोरी हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बाड़मेर पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही बाइक बरामद कर दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का प्रयास करेगी।