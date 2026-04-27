जैसलमेर पर सूरज का कहर, 46.4 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म शहर

तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण शहर की मुख्य सडक़ों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहा। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग सिर व चेहरा ढंककर तथा पानी की बोतल साथ लेकर निकलते नजर आए। गर्म हवाओं के कारण बाइक चालकों, राहगीरों और श्रमिक वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंखों से गर्म हवा अंगारों के जैसे बरस रही है। कूलर भी अब हांफने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम 46.4 व न्यूनतम 30.1 डिग्री सै. तापमान दर्ज किया गया। जो सामान्य से क्रमश: 4.9 व 4.3 डिग्री ज्यादा है। लोगों की चिंता यह है कि अप्रेल माह में ही गर्मी रिकॉर्ड तोडऩे पर आमादा है तो आगामी मई और जून महीनों में क्या होगा?