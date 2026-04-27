27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

जैसलमेर पर सूरज का कहर, 46.4 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म शहर

रेगिस्तानी में प्रचंड गर्मी का दौर अब असहनीय होता जा रहा है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राजस्थान में सर्वाधिक रहा।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Apr 27, 2026

रेगिस्तानी में प्रचंड गर्मी का दौर अब असहनीय होता जा रहा है। सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राजस्थान में सर्वाधिक रहा। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। सुबह से ही तेज धूप का असर दिखाई देने लगा और दोपहर होते-होते गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया।

तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण शहर की मुख्य सडक़ों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहा। जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग सिर व चेहरा ढंककर तथा पानी की बोतल साथ लेकर निकलते नजर आए। गर्म हवाओं के कारण बाइक चालकों, राहगीरों और श्रमिक वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंखों से गर्म हवा अंगारों के जैसे बरस रही है। कूलर भी अब हांफने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम 46.4 व न्यूनतम 30.1 डिग्री सै. तापमान दर्ज किया गया। जो सामान्य से क्रमश: 4.9 व 4.3 डिग्री ज्यादा है। लोगों की चिंता यह है कि अप्रेल माह में ही गर्मी रिकॉर्ड तोडऩे पर आमादा है तो आगामी मई और जून महीनों में क्या होगा?

गर्मी से बचाव की सलाह

चिकित्सकों का कहना है कि इस तरह की तेज गर्मी में डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, थकान, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने, अधिक पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गर्मी का असर साफ देखा जा रहा है।

खेत-खलिहानों और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। पशुपालकों को भी पशुओं के लिए पानी और छांव की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में फिलहाल विशेष राहत की संभावना नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में गर्मी का यही दौर जारी रहने के संकेत हैं। ऐसे में जैसलमेरवासियों को अभी कुछ दिन और तपिश झेलनी पड़ सकती है।

पारे की निरंतर बढ़ती चाल

तिथि अधिकतम न्यूनतम

20 अप्रेल 41.1 26.0

21 अप्रेल 41.4 26.2

22 अप्रेल 39.5 24.1

23 अप्रेल 41.5 25.0

24 अप्रेल 43.6 27.2

25 अप्रेल 44.9 29.4

26 अप्रेल 46.0 29.5

27 अप्रेल 46.4 30.1

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Apr 2026 08:40 pm

Hindi News / News Bulletin / जैसलमेर पर सूरज का कहर, 46.4 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म शहर

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

बिल के कड़े नियमों का विरोध, खाद-बीज विक्रेताओं ने रखी सांकेतिक हड़ताल

समाचार

चूंधी गांव क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा: डिग्गी में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की मौत

जैसलमेर

सवाई माधोपुर: बजरी माफिया की खुलेआम चुनौती, ट्रैक्टर पर स्टंट का वीडियो वायरल

sawai madhopur
सवाई माधोपुर

चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, मां जेल में, रिश्तेदार कर रहे देखभाल

जैसलमेर

जैसलमेर: स्कूल टाइम बना विद्यार्थियों के लिए हर दिन ‘हीट ट्रायल’

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.