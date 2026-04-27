बिल के कड़े नियमों का विरोध, खाद-बीज विक्रेताओं ने रखी सांकेतिक हड़ताल

ज्ञापन में खाद पर जबरन टैगिंग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने, फ्री ऑन रोड आपूर्ति सुनिश्चित करने और डीलर मार्जिन में वृद्धि की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। साथ ही ‘साथी पोर्टल’ में राहत देने, अवैध बीजों की बिक्री पर सख्त रोक लगाने और अधिकृत डीलरों को नियमानुसार बिक्री की अनुमति देने की बात कही गई। इसके अलावा विक्रेताओं को साक्षी का दर्जा देने, एक्सपायरी कीटनाशकों के निस्तारण के लिए स्पष्ट नीति बनाने और प्रस्तावित बीज अधिनियम व कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलरों को प्रथम पक्ष मानने जैसे प्रावधानों को युक्तिसंगत रूप से शिथिल करने की मांग उठाई गई। जांच समिति का गठन, 21 दिनों में लाइसेंस बहाली का प्रावधान लागू करने, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वार्षिक अनिवार्यता समाप्त करने और दोहरी लाइसेंस प्रणाली खत्म करने जैसे मुद्दे भी शामिल रहे।