चूंधी गांव क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा: डिग्गी में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की मौत

जैसलमेर शहरी क्षेत्र में मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में कोतवाली पुलिस ने दो भाइयों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए चंद्रप्रकाश पालीवाल और अशोक पालीवाल किशनघाट, जैसलमेर के निवासी हैं। दोनों के पास से 10 ग्राम स्मैक व 1.5 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। इसके साथ ही दोनों के पास से 25 हजार रुपए भी मिले। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार होकर जा रहे दो जनों को देखकर पुलिस को शक हुआ और उन्हें रोक कर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास मादक पदार्थ और नगद राशि मिली।