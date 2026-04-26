जैसलमेर में पारा 46 डिग्री पार, सीजन की सबसे भीषण गर्मी दर्ज

आग उगलती सूर्य की किरणों के साथ भीषण गर्मी व लू के थपेड़ों से आमजन का बेहाल हो रहा है। गत कुछ दिनों से सूर्य अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालात इस कदर है कि सुबह दिन चढऩे के साथ सूर्य की किरणें तेज होने लगती है और सुबह 10 बजे ही लू के थपेड़ों का दौर शुरू हो जाता है, जो देर शाम तक भी जारी रहता है। देर रात तक भीषण गर्मी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। शनिवार रात आसमान में बादल छा गए और करीब 9 बजे हल्की रिमझिम फुहारें चली। उससे राहत तो नहीं मिली, लेकिन उमस बढ़ गई। रविवार को भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। सुबह 9 बजे तापमान में हुई बढ़ोतरी के बाद लू के थपेड़ों का दौर शुरू हो गया, जो शाम तक भी जारी रहा। तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण आमजन का बेहाल हो गया।