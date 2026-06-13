Jaisalmer: लाठी रेस्क्यू सेंटर में बढ़ीं सुविधाएं, घायल वन्यजीवों को मिलने लगा नया जीवन लगातार

वन विभाग के अनुसार रेस्क्यू सेंटर में लाठी और आसपास के वन क्षेत्रों से प्रतिदिन घायल वन्यजीव लाए जाते हैं। इनमें चिंकारा, नीलगाय, दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध, कुरंजा, कबूतर और अन्य पक्षी शामिल रहते हैं। वर्ष 2025 में रेस्क्यू सेंटर में 20 चिंकारा, एक नीलगाय, चार कबूतर और तीन गिद्ध स्वस्थ किए गए। वर्ष 2026 में अब तक 23 चिंकारा, दो नीलगाय, दो गिद्ध और एक कुरंजा सफल उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। रेस्क्यू वाहन का अभाव अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके बावजूद वन विभाग की टीम उपलब्ध संसाधनों के सहारे दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर घायल वन्यजीवों का समय पर रेस्क्यू कर रही है। वन्यजीव प्रेमियों का मानना है कि यदि विभाग को समर्पित रेस्क्यू वाहन उपलब्ध हो जाए तो बचाव कार्य और अधिक प्रभावी हो सकेगा तथा वन्यजीवों के जीवन बचाने की सफलता दर में और वृद्धि होगी।