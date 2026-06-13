13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: सीमा की सुरक्षा में ऊंट से पेट्रोलिंग की रणनीति आधुनिक मॉडल के रूप में उभरी

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद जटिल माने जाने वाले थार रेगिस्तान में सीमा निगरानी व्यवस्था को अभेद्य बनाए रखना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यहाँ दिन में 50 डिग्री तक पहुँचता पारा, तपते रेत के टीले और सीमित संसाधन जवानों की राह में लगातार कठिन परिस्थितियां खड़ी करते हैं। ऐसे में सीमा की अचूक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब पारंपरिक सैन्य रणनीतियों के साथ-साथ स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल संसाधनों के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jun 13, 2026

jaisalmer border news photo

रेत के ऊंचे-नीचे टीलों और लगातार बदलती सतह के बीच निभा रहे उत्तरदायित्व

जैसलमेर. पश्चिमी राजस्थान का थार रेगिस्तान केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिहाज से भी देश के सबसे जटिल क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां फैले विशाल रेत के टीले, तेज गर्म हवाएं, सीमित जल स्रोत और अत्यधिक तापमान सीमा निगरानी व्यवस्था को लगातार चुनौती देते हैं। सरहद पर दिन के समय 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता तापमान और रात के दौरान बदलता मौसम सुरक्षा बलों के लिए कठिन परिस्थितियां तैयार करता है। ऐसे वातावरण में पारंपरिक सैन्य रणनीतियों के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संसाधनों का उपयोग अब सुरक्षा ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

इसी रणनीतिक सोच के तहत सीमा क्षेत्रों में ऊंट आधारित पेट्रोलिंग मॉडल प्रभावी मानी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल की ओर से अपनाई गई यह प्रणाली विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर में सक्रिय है, जहां कई इलाकों में वाहन आधारित गश्त सीमित प्रभाव छोड़ती है। रेत के ऊंचे-नीचे टीलों और लगातार बदलती सतह के कारण भारी वाहन कई बार धीमे पड़ जाते हैं, जबकि ऊंट इन परिस्थितियों में संतुलित और निरंतर गति बनाए रखते हैं।

पर्यावरण आधारित रणनीतिक अनुकूलन का उदाहरण

सीसुब सूत्रों के अनुसार थार का भूगोल सामान्य सीमा क्षेत्रों से पूरी तरह अलग है। यहां धूल भरी आंधियां दृश्यता कम कर देती हैं और कई बार इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों की क्षमता भी प्रभावित होती है। गर्मियों में तेज तापमान के कारण मशीनों की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है, वहीं सर्दियों के दौरान घना कोहरा निगरानी चुनौतियां बढ़ा देता है। ऐसे में ऊंट आधारित गश्त केवल पारंपरिक व्यवस्था नहीं, बल्कि पर्यावरण आधारित रणनीतिक अनुकूलन का उदाहरण बनकर सामने आई है। सीमा क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ऊंट रेगिस्तानी इलाकों के लिए सबसे उपयुक्त संसाधनों में शामिल हैं। कम पानी में लंबी दूरी तय करने की क्षमता, रेत में स्थिर चाल और ऊंचाई के कारण दूर तक निगरानी संभव होना इन्हें गश्त व्यवस्था में उपयोगी बनाता है। कई संवेदनशील चौकियों पर ऊंट आधारित पेट्रोलिंग अब आधुनिक उपकरणों के साथ संयुक्त रूप से संचालित की जा रही है। ड्रोन, थर्मल कैमरा और डिजिटल संचार प्रणाली के साथ ऊंट गश्त एक पूरक सुरक्षा मॉडल तैयार कर रही है।

परंपरा और तकनीक दोनों का संतुलन

भविष्य की सीमा सुरक्षा केवल अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नहीं होगी। स्थानीय भूगोल, मौसम और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार तैयार की गई हाइब्रिड सुरक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। थार क्षेत्र इसका बड़ा उदाहरण बन रहा है, जहां आधुनिक निगरानी तकनीक और पारंपरिक संसाधनों का संतुलित उपयोग एक नई सुरक्षा संरचना तैयार कर रहा है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार भी इस रणनीति की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। जैसलमेर जिले में लगभग 464 किलोमीटर, बाड़मेर में 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर में 210 किलोमीटर और बीकानेर में 168 किलोमीटर लंबी सीमा सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी का हिस्सा है। इतनी विस्तृत सीमा पर लगातार निगरानी बनाए रखना किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। सीसुब सूत्रों के अनुसार आने वाले वर्षों में रेगिस्तानी सीमा प्रबंधन और अधिक तकनीकी होगा, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संसाधनों की भूमिका समाप्त नहीं होगी। ऊंट आधारित पेट्रोलिंग मॉडल इस बात का संकेत है कि आधुनिक सुरक्षा रणनीतियों में परंपरा और तकनीक दोनों का संतुलन आवश्यक है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 08:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: सीमा की सुरक्षा में ऊंट से पेट्रोलिंग की रणनीति आधुनिक मॉडल के रूप में उभरी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: अफीम-डोडापोस्त के बाद एमडीएमए व स्मैक की दस्तक

jaisalmer pokaran crime
जैसलमेर

Jaisalmer : 3.4 डिग्री गिरा पारा, फिर भी राजस्थान में सबसे गर्म जैसलमेर

jaisalmer news photo
जैसलमेर

Jaisalmer: लाठी रेस्क्यू सेंटर में बढ़ीं सुविधाएं, घायल वन्यजीवों को मिलने लगा नया जीवन लगातार

lathi news
जैसलमेर

Jaisalmer: बिना तोड़े बदली इमारत की ऊंचाई, रामदेवरा में इंजीनियरिंग का प्रयोग सफल

jaisalmer
जैसलमेर

Jaisalmer : नाचना दौरे पर पुलिस महानिरीक्षक ने की कानून व्यवस्था समीक्षा, ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

nachna news photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.