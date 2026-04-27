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जैसलमेर

चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, मां जेल में, रिश्तेदार कर रहे देखभाल

सांकड़ा क्षेत्र के लूणाखुर्द गांव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 27, 2026

सांकड़ा क्षेत्र के लूणाखुर्द गांव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि रविवार को तड़के लूणाखुर्द गांव निवासी हनुमानराम के सिर पर उसकी पत्नी अमकादेवी ने लोहे के सरिये से वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे दस्तयाब कर लिया।

सांकड़ा थानाधिकारी राणसिंह सोढ़ा ने बताया कि पूछताछ में अमकादेवी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसने बताया कि गत लंबे समय से उसके व पति के बीच घरेलू कलेश के कारण झगड़ा चल रहा था। आए दिन उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट भी करता था। शनिवार की रात भी हनुमानराम ने शराब पीकर अमकादेवी के साथ पहले झगड़ा किया और फिर मारपीट की, जिससे वह आहत हो गई। पड़ौस में शादी के चलते उसकी सास व अन्य परिवारजन वहां गए हुए थे। रविवार को तड़के करीब चार-पांच बजे उसने अपने पति के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया। जिससे हनुमानराम की मौके पर ही मौत हो गई। पूछताछ के बाद रविवार शाम पुलिस ने आरोपी पत्नी अमकादेवी को गिरफ्तार किया। जिसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए गए।

बच्चों का रो-कर हो रहा बेहाल

हनुमानराम के चार बच्चे है। सबसे बड़ा पुत्र 12 वर्ष का, दूसरे नंबर पर 10 वर्ष की पुत्री और उससे छोटे 7 व 6 वर्ष के दो पुत्र है। घरेलू कलेश के कारण चारों बच्चों की जिंदगी उस समय उजड़ गई, जब रविवार को तड़के उनकी मां ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता की मौत के बाद मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब हनुमानराम की मां इन बच्चों की देखभाल व परवरिश कर रही है। साथ ही रिश्तेदार भी बच्चों का ख्याल रख रहे है।

हनुमानराम के चार बच्चे है। सबसे बड़ा पुत्र 12 वर्ष का, दूसरे नंबर पर 10 वर्ष की पुत्री और उससे छोटे 7 व 6 वर्ष के दो पुत्र है। घरेलू कलेश के कारण चारों बच्चों की जिंदगी उस समय उजड़ गई, जब रविवार को तड़के उनकी मां ने पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता की मौत के बाद मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब हनुमानराम की मां इन बच्चों की देखभाल व परवरिश कर रही है। साथ ही रिश्तेदार भी बच्चों का ख्याल रख रहे है।

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Published on:

27 Apr 2026 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, मां जेल में, रिश्तेदार कर रहे देखभाल

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