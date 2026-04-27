चार बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, मां जेल में, रिश्तेदार कर रहे देखभाल

सांकड़ा थानाधिकारी राणसिंह सोढ़ा ने बताया कि पूछताछ में अमकादेवी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसने बताया कि गत लंबे समय से उसके व पति के बीच घरेलू कलेश के कारण झगड़ा चल रहा था। आए दिन उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट भी करता था। शनिवार की रात भी हनुमानराम ने शराब पीकर अमकादेवी के साथ पहले झगड़ा किया और फिर मारपीट की, जिससे वह आहत हो गई। पड़ौस में शादी के चलते उसकी सास व अन्य परिवारजन वहां गए हुए थे। रविवार को तड़के करीब चार-पांच बजे उसने अपने पति के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया। जिससे हनुमानराम की मौके पर ही मौत हो गई। पूछताछ के बाद रविवार शाम पुलिस ने आरोपी पत्नी अमकादेवी को गिरफ्तार किया। जिसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए गए।