सवाई माधोपुर: बजरी माफिया की खुलेआम चुनौती, ट्रैक्टर पर स्टंट का वीडियो वायरल

सवाई माधोपुर। जिले में सोशल मीडिया पर एक खतरनाक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में एक युवक चलते ट्रैक्टर पर खड़े होकर जानलेवा स्टंट करता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह स्टंट न सिर्फ उसकी खुद की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा को भी जोखिम में डाल रहा है।