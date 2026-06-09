Sawai Madhopur: मजदूर की बेटी ने सुरों से लिखी सफलता की कहानी, गरीबी को हराकर बनाई राष्ट्रीय पहचान

सवाईमाधोपुर। गंगापुर सिटी की संगीतमयी बेटी काजल जादो संघर्ष से सुरों की रोशनी बनकर उभरी है। गरीबी और संघर्ष के बीच उसने संगीत की दुनिया में कदम रखा। घर की तंग दीवारें, रोजमर्रा की मुश्किलें और अभावों की चुभन । सबके बीच काजल ने अपने सपनाको दव का दिया। भूख और तंगी के साए में भी उन्होंने सुरों को अपना सहारा बनाया। यही सुर उनके आंसुओं की आवाज बने और वही सुर आज उन्हें पहचान दिला रहे हैं।