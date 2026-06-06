Rajasthan Development: सवाईमाधोपुर की 23 पंचायतों को मिला 3.41 करोड़ का बजट, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार

आयोग से मिलने वाली राशि आबादी के आधार पर तय मापदंडों के अनुसार दी जाती है। पंचायतें पहले से ही कार्य योजना तैयार कर लेती है, ताकि राशि मिलते ही विकास कार्य शुरू किए जा सकें। पिछले एक वर्ष से बजट न मिलने के कारण पंचायतों में विकास कार्य ठप पड़े थे। सवाई माधोपुर जिले के चौथकाबरवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। गांवो के प्रशासकों ने कई बार सरकार से वित्त आयोग की राशि जारी करने की मांग की थी। जिसके बाद सरकार ने पंचायतों के लिए बजट पेश किया है। अब सरकार की ओर से बजट जारी किए जाने से पंचायतों में सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग, नाला निर्माण, सफाई व्यवस्था, मरम्मत कार्य और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों को गति मिलेगी।