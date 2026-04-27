Ahmedabad: मनपा में 20 सालों में सर्वाधिक 51.81 फीसदी मतदान

Ahmedabad. महानगर पालिका (मनपा) के 48 वार्ड की 192 सीटों में से दो सीटों के निर्विरोध होने के चलते 190 सीटों के लिए रविवार को हुए चुनाव में बीते 20 सालों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इस साल 51.81 फीसदी मतदान हुआ, जो गत चार चुनावों में सर्वाधिक है। गत 2021 के 42.51 प्रतिशत मतदान की तुलना में 9.30 फीसदी अधिक है। इस साल पंजीकृत 3800306 मतदाताओं में से 1969118 मतदाताओं ने मतदान किया।वर्ष 2021 में 42.51% मतदान हुआ था वहीं 2015 के चुनाव में 46.51% और 2010 में 44.12% फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।