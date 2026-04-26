गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव: आज सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग, 9263 सीटों के मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

मतदान से पहले भाजपा के खाते में 717 सीटें आ चुकी हैं। वहीं, कांग्रेस को 12 और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, जबकि आम आदमी पार्टी और AIMIMभी कई जगहों पर चुनौती दे रही हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय और बहुकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। बता दें कि इस बार 9 नई महानगरपालिकाओं और 7 नई नगरपालिकाओं में पहली बार चुनाव हो होगा। इसके अलावा OBC आरक्षण के संशोधित नियमों और SIR प्रक्रिया के बाद पहली बार वोटिंग होगी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती और स्थानीय प्रशासनिक ढांचे पर इन चुनावों का सीधा असर होगा।