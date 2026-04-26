गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव: आज सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग, 9263 सीटों के मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला

गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव(सांकेतिक इमेज)
गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कुल 10005 सीटों में से 9263 पर रविवार को यानी कि आज मतदान होगा। इस चुनाव में 4.08 करोड़ से अधिक मतदाता प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक EVM से होगा। इस प्रक्रिया में 2.64 लाख मतदान कर्मी शामिल रहेंगे और सुरक्षा के लिए 92,583 पुलिस जवान तैनात होंगे।
गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 48,450 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसमें से 14,275 संवेदनशील और 2,196 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपद्रव एवं धांधली करने वालों के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं।
मतदान से पहले भाजपा के खाते में 717 सीटें आ चुकी हैं। वहीं, कांग्रेस को 12 और अन्य को 3 सीटें मिली हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, जबकि आम आदमी पार्टी और AIMIMभी कई जगहों पर चुनौती दे रही हैं। कई सीटों पर त्रिकोणीय और बहुकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। बता दें कि इस बार 9 नई महानगरपालिकाओं और 7 नई नगरपालिकाओं में पहली बार चुनाव हो होगा। इसके अलावा OBC आरक्षण के संशोधित नियमों और SIR प्रक्रिया के बाद पहली बार वोटिंग होगी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती और स्थानीय प्रशासनिक ढांचे पर इन चुनावों का सीधा असर होगा।
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