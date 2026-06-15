NCERT ने बदला अपना फैसला, कक्षा 9 की इतिहास की किताब में दोबारा छपेगी सिंधु घाटी सभ्यता की- ‘डांसिंग गर्ल’

अब किताब में दिखेगी डांसिंग गर्ल की असली तस्वीर
Dancing Girl- NCERT Class 9 Book: सिंधु घाटी सभ्यता की मशहूर 'डांसिंग गर्ल' प्रतिमा को लेकर उठे विवाद के बाद NCERT ने बड़ा फैसला लिया है। 9वीं कक्षा की नई कला शिक्षा पुस्तक 'मधुरिमा' में प्रकाशित प्रतिमा की संशोधित तस्वीर को हटाकर अब उसका मूल स्वरूप फिर से प्रकाशित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, किताब की डिजिटल कॉपी में यह बदलाव जल्द कर दिया जाएगा।
विवाद तब शुरू हुआ जब NCERT की नई पाठ्यपुस्तक 'मधुरिमा' के पहले अध्याय 'कला के इतिहास' में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की तस्वीर प्रकाशित की गई। इस तस्वीर में प्रतिमा के धड़ वाले हिस्से को इस तरह ढका गया था कि उसकी मूल संरचना दिखाई नहीं दे रही थी। तस्वीर देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रतिमा को कपड़े पहनाए गए हों। इस बदलाव पर इतिहासकारों, कला विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि किसी ऐतिहासिक कलाकृति की तस्वीर में बिना स्पष्ट कारण बदलाव करना उसकी मौलिकता से छेड़छाड़ के बराबर है।
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