NCERT ने बदला अपना फैसला, कक्षा 9 की इतिहास की किताब में दोबारा छपेगी सिंधु घाटी सभ्यता की- ‘डांसिंग गर्ल’

विवाद तब शुरू हुआ जब NCERT की नई पाठ्यपुस्तक 'मधुरिमा' के पहले अध्याय 'कला के इतिहास' में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की तस्वीर प्रकाशित की गई। इस तस्वीर में प्रतिमा के धड़ वाले हिस्से को इस तरह ढका गया था कि उसकी मूल संरचना दिखाई नहीं दे रही थी। तस्वीर देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रतिमा को कपड़े पहनाए गए हों। इस बदलाव पर इतिहासकारों, कला विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि किसी ऐतिहासिक कलाकृति की तस्वीर में बिना स्पष्ट कारण बदलाव करना उसकी मौलिकता से छेड़छाड़ के बराबर है।