Independence Day: 15 अगस्त को आजादी के पक्ष में क्यों नहीं थे ज्योतिषी? क्यों माउंटबेटन इसी डेट को लेकर थे अड़े!

इन ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह कहा गया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्राप्त करना भारत के लिए गंभीर संकट और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। 14 अगस्त की आधी रात से लेकर 15 अगस्त तक शनि, बृहस्पति और शुक्र - तीनों ग्रह आकाश के सबसे अशुभ माने जाने वाले स्थान, यानी कर्मस्थान के नौवें भाव में स्थित होने वाले थे। इसके बाद माउंटबेटन को पत्र लिखकर आग्रह किया गया - भगवान के लिए, भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मत दीजिए। अगर इसके बाद बाढ़, सूखा, अकाल और नरसंहार जैसी त्रासदियां आती हैं, तो इसकी वजह यही होगी कि स्वतंत्र भारत का जन्म ऐसे दिन हुआ, जिसे सितारों ने अभिशप्त कर रखा था। हालांकि, अब स्वतंत्रता की तारीख बदलना संभव नहीं था। माउंटबेटन सार्वजनिक रूप से 15 अगस्त की घोषणा कर चुके थे और दूसरी ओर भारत के विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी।